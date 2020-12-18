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«البلدية» قرار إلغاء موسم التخييم مازال سارياً

فايز الزعل
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الجمعة 18 ديسمبر 2020

\جددت البلدية التأكيد على ان قرار الغاء موسم التخييم لايزال ساريا ولم يستجد عليه شيء الى الآن داعية إلى ازالة المخيمات المخالفة قبل أن تطولها جرافات البلدية.
ولفتت في تصريح صحافي الى مواصلة الفرق الميدانية ازالة المخيمات المخالفة من خلال تكثيف الجولات التفتيشية بشكل يومي، داعية الى التقيد بحظر اقامة المخيمات تنفيذا لقرارات السلطات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا. وأشارت البلدية إلى أنه من خلال الجولات المتواصلة بشمال البلاد تم رصد وإزالة 102 مخيم إلى جانب مصادرة 3 دراجات نارية، أما في جنوب البلاد فقد تم رصد وإزالة 65 مخيما مخالفا.


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