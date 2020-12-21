صاحب السمو تلقى تعزية أمير تبوك بوفاة ناصر الصباح

أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسموه وللاسرة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد عبر صاحب السمو أمير البلاد عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيا من المولى عز وجل ألا يريه مكروها بعزيز.

