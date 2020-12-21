معرفي: الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات السكنية

أول النهار

تفقد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د.عبدالله معرفي امس مشروع مدينة المطلاع الاسكاني بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان وعدد من القياديين الآخرين.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحافي ان الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الدولة لشؤون الااسكان للمدينة امس جاءت من باب الحرص على تفقد الأعمال الموقعية والتأكد من سير الأعمال كما هو متفق عليه مع منفذي المشروع ومدى التزامهم بالجدول الزمني.

وخلال الزيارة التقى الوزير معرفي بممثلي الشركات المنفذة للعقود الخاصة بمدينة المطلاع السكنية التي تخدم 28288 أسرة، حيث اكد في حديثه ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المتفق عليها في العقود المبرمة والالتزام بتسليم الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد، مشيرا الى حرص المؤسسة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين اصحاب القسائم وفي المواعيد المحددة.

على صعيد آخر، جال الوزير معرفي صباح امس داخل قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية يرافقه المدير العام حيث التقى جمع من القياديين والاداريين والموظفين واستمع الى شرح مفصل حول الخدمات المقدمة في بعض الادارات لاسيما ادارة خدمة المواطن.

واطلع الوزير على آلية تسليم شهادات لمن يهمه الأمر تمهيدا لاستخراج اوامر البناء وذلك ضمن الجهود المبذولة لتسليمها لأصحاب القسائم السكنية في مشروعي مدينة المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك.

وأوعز معرفي خلال حديثه مع القياديين والاداريين في المؤسسة الى ضرورة انجاز معاملات المواطنين وتسريع وتيرة العمل بما يحقق التقدم في الاداء الوظيفي ويحقق الرضا التام من المواطنين اصحاب المعاملات مشيدا في الوقت نفسه بأداء الموظفين العاملين في الادارات المختلفة.

