الفارس دعا إلى تفادي ملاحظات ديوان المحاسبة

أول النهار

ناقش وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس خلال اجتماعه أمس مع وكلاء وزارة الكهرباء والماء عددا من المواضيع المتعلقة بأداء قطاعات الوزارة المختلفة لتقييم الوضع الراهن بشأن سير عمل الوزارة التي تعد من أهم الوزارات ذات الطابع الفني.

وتم عرض خطة الوزارة الاستراتيجية وأبرز المشاريع التنموية الجاري تنفيذها والأخرى المزمع تنفيذها مستقبلا، خصوصا المتعلقة بإنتاج الكهرباء والماء ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه. وناقش الوزير الفارس بعض الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره الأخيره، حيث أكد أهمية العمل على تلافي هذه الملاحظات والالتزام بقوانين الجهات الرقابية كافة، لتفادي أي ملاحظات مستقبلية على وزارة الكهرباء والماء.

وتطرق خلال اجتماعه أيضا إلى علاقة الوزارة مع الجهات ذات الصلة التي تربطها مع الوزارة بعض المشاريع التنموية، وتحديدا مع هيئة مشروعات الشراكة بشأن مشروعي محطتي الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) والخيران (المرحلة الأولى)، وكذلك بقية الجهات الأخرى. وفي ختام الاجتماع شكر الوزير الفارس وكلاء الوزارة على الجهود المبذولة لاستمرار الوزارة في تقديم خدماتهما لجميع عملائها، متمنياً عليهم مواصلة تلك الجهود بنفس العزيمة لتلبية احتياجات المشاريع التنموية، خصوصا المدن السكنية الجاري تنفيذها والأخرى المتوقع تنفيذها مستقبلا.

