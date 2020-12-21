الغانم للنواب: لنبتعد عن الخلافات الشخصية إكراماً للوطن والمواطنين

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يدخل مجلس الامة غدا فصلا جديدا من المواجهة بين نواب المعارضة من جهة، و الرئاسة والامانة العامة من جهة اخرى، بشأن حضور الجمهور وطلبات التحقيق المقدمة حول التجاوزات التنظيمية والأمنية التي وقعت في الجلسة الماضية، خصوصا ان رئاسة المجلس استقرت على ان تكون جلسة غد الثلاثاء محددة الموضوعات، ومحكومة وفق الاجراءات الاحترازية.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيهه دعوة لعقد جلسة علنية خاصة غدا الثلاثاء، لانتخاب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، داعياً إلى نبذ الخلافات الشخصية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وقال في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس وجهت دعوة لعقد جلسة خاصة علنية غدا الثلاثاء في التاسعة صباحاً استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية، وذلك لاستكمال ما لم نستكمله في الجلسة الافتتاحية وهو انتخاب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.

وذكر الغانم أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن بندا لأداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح القسم الدستوري.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي ستتبع في الجلسة هي ذات الإجراءات التي كانت تتبع في كل الجلسات السابقة.

وأضاف «مازلت أقول للجميع، أتمنى أن نبتعد عن الخلافات الشخصية إكراماً للوطن والمواطنين وأن نركز على ما ينفع المواطن».

وأعرب الغانم عن أمله في أن يتم الانتهاء من جميع اللجان يوم الثلاثاء حتى تبدأ بالعمل وتبدأ عجلة التشريع في الدوران، مضيفاً «إن شاء الله نكون جميعا عند مستوى طموح المواطنين ونركز على القضايا الرئيسة التي تهمهم وننبذ ونبتعد عن خلافاتنا الشخصية ونسمو عليها».

وفي ختام تصريحه قال الغانم «أتطلع إن شاء الله إلى جلسة فيها تعاون بين النواب والحكومة».

من جانبه، قال النائب بدر الداهوم: ادعو الشعب الى حضور الجلسة القادمة لاسترداد واسترجاع مقاعد الشعب التي تمت السيطرة عليها بتآمر من قبل بعض المسؤولين في مجلس الامة.

بدوره، أعرب النائب ثامر السويط عن بالغ انتقاده لبيان مجلس الوزراء الذي عبر فيه عن ارتياحه وثنائه على ما دار في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.

وقال تم إبلاغي من قبل بعض النواب أن الأمانة العامة للمجلس تعتزم منع الناس من الدخول غدا الثلاثاء، وهذا أمر مرفوض، ولن نفرط بهذا المجلس الذي نريد استعادة هيبته، فالشعب مستاء مما حدث يوم «الثلاثاء الأسود».

من جانبه، تقدم النائب احمد مطيع باقتراح بقانون بإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية باعتبارها استحقاقا يخص كل قبيلة وعائلة. واكد مطيع اتفاقه مع مجموعة من النواب على الموافقة على العفو العام واسقاط القروض وغيرها من القوانين المحاربة لأماكن الفساد، وتعديل قانون الانتخاب والدوائر واضافة المناطق الجديدة في الدائرة الخامسة للقيود الانتخابية وهي المسايل وأبو الحصانية وابو فطيرة ومدينة صباح الأحمد وجنوب صباح الأحمد.

وتمنى النائب اسامة الشاهين نجاح نواب الاغلبية في ايصال امثال د. عبدالكريم الكندري للجنة التشريعية ورئاستها من اجل استعجال قانون العفو العام.

بدوره، قال النائب صيفي الصيفي أن أولوياتنا في الاستحقاقات القادمة هي علنية التصويت لمناصب المجلس والعفو الشامل وبسط سلطة القضاء على الجنسية والجرائم الالكترونية، ولن تثنينا عن مساءلة ومحاسبة أمانة وحرس المجلس على تجاوزات جلسة الافتتاح، والتي مست كرامات النواب والحاضرين وأساءت للمؤسسة التشريعية.