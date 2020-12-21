الصالح: حظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي

الأولى

أعلن النائب هشام الصالح تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما ينص على الغاء عقوبة السجن لجرائم الرأي، الغاء جريمة المساس بالكرامة، واقتصار مدة التقادم في الجرائم الالكترونية على 3 أشهر.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح على أن يُحذف من نص الفقرة الثانية من البند (4) من المادة (3) من القانون العبارة التالية: «أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والاعتبار أو السمعة».

وفي المادة الثانية طالب الصالح باستبدال نص المادة 18 من القانون رقم 2015 بالنص التالي: «تسري في شأن سقوط الدعوى الجزائية للجرائم المشار اليها في المادة 6 من هذا القانون وسقوط دعوى التعويض عنها الأحكام الواردة بنص المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وفيما عدا ذلك تسقط الدعوى الجزائية لبقية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة، فإن كانت بحدود ثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين، وان كانت تتجاوز السنوات الثلاث فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ولا تُسمع دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها».

وانطوت المادة الثالثة على أن تُضاف الى القانون رقم (63) لسنة 2015 المشار اليه مادتان جديدتان برقمي (16 مكررا) و(17 مكررا) نصها مادة (16 مكررا) «استثناء من حكم المادة السابقة، لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المشار اليها في المادة (6) من هذا القانون متى ارتكبت بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما لم يشكل الفعل احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

ونصت المادة (17 مكررا) على انه «لا يجوز الحبس الاحتياطي أو الافراج بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم الواردة بهذا القانون ويجوز للنيابة العامة اذا اقتضت مصلحة التحقيق الأمر بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ استجوابه، وتعرض الأوراق على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدّة لتجديد الأمر بالوضع تحت رقابة الشرطة، مشيراً إلى أن أمر رئيس المحكمة بالتجديد تُجدد فيه مدته بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة تطلب فيها النيابة العامة التجديد».