سلالة «كورونا» الجديدة «خارج السيطرة»

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عواصم- الوكالات: حذرت بريطانيا من أن السلالة الجديدة لفيروس «كورونا» خرجت عن السيطرة وهو ما أطلق موجة ذعر في القارة الاوروبية التي تكافح لصد الموجة الثانية من الوباء عبر تجديد سياسات الحظر والاغلاق بالتزامن موسم الاعياد.

وبينما يتداعى الأوروبيون الى اتخاذ قرار جماعي فقد سارعت بعض الدول الى تفعيل اجراءات فردية واوقفت الرحلات الجوية مع بريطانيا وهو أمر من شأنه أن يحدث أثراً مضاعفا اذا استمر حتى موعد «بريكست» نهاية الشهر.... (طالع ص 17).

وصرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي سبق وتحدث عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون «خرجت عن السيطرة». وأوضح الوزير أن إجراءات الحجر الصحي هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على الوضع. وقال هانكوك لشبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية «للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي. سيكون من الصعب جدا إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح».

وأعلنت حكومة جونسون إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنكلترا وجزء من شرقها، ما أجبر أكثر من 16 مليون شخص على البقاء في منازلهم والتخلي عن الاجتماعات العائلية التقليدية لعيد الميلاد. وأبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية أن سرعة انتشار السلالة الجديدة أقوى «بنسبة 70%» من السلالة السابقة، وفقا لرئيس الوزراء بوريس جونسون. الا ان ابحاثا طبية قالت انه لا يوجد حتى الان ما يشير الى ان السلالة الجديدة اشد فتكا او انها تقاوم العلاجات واللقاحات.

وفي اطار ردود الفعل قررت هولندا وايطاليا أمس حظر جميع رحلات الطيران التي تقل مسافرين قادمين من المملكة المتحدة. وعلّقت بلجيكا الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل الأحد. في حين طلبت إسبانيا «ردا منسقا» للاتحاد الأوروبي بشأن الرحلات الجوية وفي هذا السياق سيجري مسؤولون من الاتحاد محادثات مع نظرائهم من فرنسا والمانيا بشأن تطورات الموقف بعد تفشي السلالة الجديدة. وتدرس ألمانيا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب أفريقيا لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس «كورونا» وفق ما قال مصدر حكومي أمس.

وإذا استمر هذا الاضطراب في حركة النقل الجوي والسكك الحديدية حتى يناير قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات النقل المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» إذ تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.