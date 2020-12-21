إمكانات هائلة.. وحركة مقيدة

الأولى

منذ عهود زمنية بعيدة ظل القطاع الكويتي الخاص يثبت قدرات فائقة في بناء مقومات الاقتصاد الوطني.

ولحين ظهور النفط وبدايات إنتاجه قبل أكثر من نصف قرن مضى، كانت قيادة العملية الاقتصادية بالكويت في غالبها بأيدي القطاع الخاص، فالقطاع الخاص ارتاد التجارة الإقليمية عبر البحار وكان نطاق استثماراته يتسع ليشمل مجالات الصناعة والاستكشافات البحرية والصيد، فقد سجل ذلك الزمان تاريخاً ناصعاً لاستثمارات القطاع الوطني الخاص، وكان بناء السفن والغوص واستخراج اللؤلؤ والمحار وصيد الأسماك.. وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الفاعلة، وعبر كل تلك المحاور الاستثمارية ظل القطاع الخاص يسجل نجاحاته الممتدة، معتمداً على المعرفة الذاتية والخبرة المكتسبة، والمهارة المتفردة، حتى أصبح ذلك مجتمعاً يشكل إرثاً متراكماً، يدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في تقوية العديد من مفاصل الاقتصاد الكويتي في مسيرته الراهنة، بل ويؤهله لدور أكثر فاعلية وأوسع نطاقاً في المستقبل المنظور.

وخلال العقود الزمنية الأخيرة، ومع تصاعد عائدات النفط، ازدهرت الإمكانات المالية للقطاع الخاص، وتنامت قدراته الفنية والمعرفية، إلا أن جهوده المتصلة بتوظيف رؤوس أمواله المقدرة اصطدمت بمحدودية فرص الاستثمار المحلي في مجالات الصناعة المصرفية والأوراق المالية والعقار، وإلى حد ما أنشطة الإنشاءات، ما حدا بالفوائض المالية الخاصة لأخذ طريقها إلى أسواق المال والاستثمار خارج الوطن.

فالقطاع الخاص في الكويت قطاع مهمش، اعتمد اعتماداً شبه كلي على الدولة، ويمكن إرجاع ذلك لتزايد هيمنة الدولة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث شهدت الفترة من الخمسينات وحتى مطلع الثمانينات تزايد سيطرة الدولة اقتصادياً، بعد أن ظل القطاع الخاص صاحب الكلمة الأولى في الاقتصاد الكويتي، منذ تأسيس البلاد، وحتى ظهور النفط.

ولايزال الطريق غير ممهد لكي يحصل القطاع الخاص على مكانته ودوره الفعال، على الرغم من أنه يجب أن تكون له الأفضلية، لأنه يسهم في تنوع الاقتصاد، وسيحرك عجلة التنمية بشكل أكثر توازناً وإنتاجا، كما أنه سيسهم بجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً مهماً، حيث إن الكويت كانت رائدة في إعادة التصدير، وتأسيس الشركات العملاقة مثل البترول الوطنية، والخطوط الكويتية، والناقلات، وشركة السينما، ومن المؤكد أن القطاع الخاص قادر، ومتمكن من القيام بمشاريع كبرى، ومثال على ذلك نجاح القطاع الخاص في إنشاء محطة تنقية المياه المعالجة، ومشروع «أفنيوز» الضخم، الذي بني على مساحات كبيرة جداً وبكل مراحله، وهناك مشاريع شركات الاتصال الممولة من البنوك بمئات الملايين، وهناك مشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بها شركات كويتية وبتمويل كويتي ايضا.

وأيضا أحب أن أنوه أنه لابد من إعادة تفعيل دور الموانئ الكويتية، حيث إنه قبل ظهور النفط كان للكويت مكانة اقتصادية مهمة كميناء تجاري، الامر الذي أسهم في تمكين الكويت من لعب دور مهم في التجارة الإقليمية سواء في الجزيرة العربية أو في موانئ الخليج العربي وموانئ أفريقيا والهند، وأيضا بعد ظهور النفط ازدادت أهمية الموانئ الكويتية، وتم إنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية لتسهم في مواكبة التطور، الذي حصل للتجارة وتسهم أيضا في تنشيط حركة النقل والتصدير، وتكون الكويت محوراً مهماً في التجارة البحرية، وما تقتضيه من فتح أسواق جديدة لها في مختلف الدول.

والذي يحتاجه القطاع الخاص لتطوير قدراته والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية المنشودة هو تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، من خلال إشراك القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وأن تتم إصلاحات هيكلية من خلال العنصر الأساسي وهو الخصخصة، وتفعيل قانون الخصخصة المقر من مجلس الأمة قبل 10 سنوات، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما لابد من تقليل الدورة المستندية الطاردة للاستثمار وفتح أسواق الكويت على دول الجوار.

إن القطاع الخاص يعاني الآن من الأوضاع الإقليمية والعالمية في ظل جائحة «كورونا»، التي تؤثر سلباً على القطاع ويتأثر بهما، إما هبوطاً أو صعودا، لكن القطاع الخاص قادر على المواجهة في حالة العمل على الإصلاحات والتعديلات الضرورية المتعلقة به، بل قد يكون طوق النجاة لتجاوز تلك التحديات والاضطرابات المتسارعة في المنطقة، حيث إنه إن تم تفعيل إمكاناته فستكون الكويت مركزاً إقليمياً واعداً للعديد من الشركات العالمية مثل الصينية واليابانية والأوروبية، وخصوصا أن هناك تحسناً في مؤشرات بيئة الأعمال.

ونتمنى من المشرعين الجدد، والحكومة الجديدة النظر بجدية في تطوير الاقتصاد، والسعي لتعديل وتفعيل قانون الخصخصة، وبعض القوانين الخاصة بتطوير الاقتصاد وتنمية البلاد.

بقلم : عبدالوهاب محمد الوزان

النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة