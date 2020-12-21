وزير التربية: اختيار مديري «الجامعة» و«التطبيقي» بأسرع وقت

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أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، انه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تسكين جميع المناصب القيادية الشاغرة في المؤسسات التعليمية لاسيما منصب مدير جامعة الكويت بعد ازاحة اي عواقب امام انجاز اللائحة التنفيذية.

وأضاف: انه سيعمل على تسكين منصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بأسرع وقت ممكن، الى جانب المناصب القيادية والاشرافية الاخرى حرصا على سد جميع الشواغر بالكفاءات الوطنية القيادية القادرة على ادارة كل المؤسسات التعليمية.

وأشار المضف في تصريح للصحافيين على هامش حفل استقبال المهنئين بمناسبة توليه حقيبة الوزارة الذي اقيم صباح امس في مكتبه بوزارة التعليم العالي، الى ضرورة الاجتماع مع قياديي التعليم العالي للاطلاع على اوضاع الوزارة في ظل تداعيات جائحة «كورونا» التي لحقت بمعظم الدول وما ترتب على ذلك من آثار.

وحول التعامل مع الاسئلة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة اكد المضف ان جميع المؤسسات التعليمية لديها لجان خاصة وفرق عمل للرد على الاسئلة البرلمانية،، مشيرا الى ان هناك لجنة مركزية في الوزارة تتابع الردود من جميع الجهات التي تتبع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

وأكد ان السؤال البرلماني حق اساسي من الحقوق التي يمارسها النائب لا ينازعه فيه احد، ونحن مسؤولون عن الرد على اي اسئلة برلمانية تردنا من خلال اللجان العاملة في الجهات واللجنة الرئيسة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.