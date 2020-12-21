«الطيران المدني»: إضافة بريطانيا للدول المحظورة

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طلبت وزارة الصحة من الادارة العامة للطيران المدني اضافة المملكة المتحدة للدول عالية الخطورة بتفشي وباء «كوفيد-19» داعية الى وجوب اخضاع القادمين منها لقضاء فترة لا تقل عن 14 يوما في دولة اخرى غير المشمولة بقائمة الدول المحظورة قبل دخولهم للبلاد.

من جانب آخر أعلنت الوزارة استئناف المؤتمر الصحافي من «مستشفى جابر» غدا الثلاثاء وذلك في اطار تعزيز التواصل مع المجتمع حول آخر التطورات والمستجدات ذات الصلة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند في تصريح صحافي حرص «الصحة» على تعزيز التواصل واطلاع المجتمع على آخر التطورات والمستجدات ذات الصلة بمواجهة الفيروس وسبل الوقاية منه وتزامنا مع اقتراب موعد بدء اولى مراحل حملة التطعيم في البلاد.وأوضح السند ان استئناف المؤتمر الذي سيكون عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) في الوقت الحالي يأتي ادراكا لأهمية التواصل الفعال لتعزيز آليات التعاون والرد على الاستفسارات وتعزيز التوعية العامة وتيسير الحصول على المعلومة العلمية الدقيقة بالتعاون مع المختصين من الكوادر الطبية والفنية.