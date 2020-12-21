الإثنين 21 ديسمبر 2020 ,7 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4168
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عماد جواد بو خمسين
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القيادة السياسية عزت ملك البحرين
سمو الأمير وولي العهد استقبلا الغانم والخالد والصالح
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