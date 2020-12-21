الديوان الأميري نعى ناصر صباح الأحمد

وطن النهار

نعى الديوان الأميري أمس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 72 عاماً وسيوارى جثمانه الثرى الساعة 9:30 من صباح اليوم الاثنين. والراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد من مواليد (27 أبريل 1948). وهو النجل الأكبر لسمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-. ولد في قصر الشعب، وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان، وهو الداعم الرئيس لمشروع «مدينة الحرير»، الذي يُعتبر أحد المشاريع الضخمة في الكويت باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار. وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد -يرحمه الله- حاضرا في الحياة الكويتية ومؤثرا فيها ففي 7 ديسمبر 1999م صدر مرسومٌ بتعيينه مُستشارًا خاصا لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وفي 11 فبراير 2006 صدر مرسومٌ بتعيينه وزيرًا لشؤون الديوان الأميري، وفي 11 ديسمبر 2017 صدر مرسومٌ بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع. والراحل الكبير تزوج في العام 1969م من الشيخة حصة صباح السالم الصباح، ولهما من الأبناء: «دانة، عبد الله، بيبي، صباح، فهد وفتوح».

