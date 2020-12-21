ناصر الصباح والوحدة الوطنية وجهان لعملة واحدة

وطن النهار

ناصر صباح الأحمد والوحدة الوطنية وجهان لعملة واحدة، فقد كان -يرحمه الله- يرى في تلك الوحدة الصخرة التي تتحطم عليها أطماع الطامعين، والحصن الذي يحمي الكويت والكويتيين ويصون أمنهم ويحفظ استقرارهم. وقد صرح -يرحمه الله- بذلك بوضوح وجلاء عقب حادثة التفجير الإرهابي لجامع الامام الصادق عليه السلام، اذ قال «انها اثبتت ان وحدتنا الوطنية هي الصخرة التي تتفتت عليها مطامع الطامعين وأحقاد الحاسدين».

وفي الذكرى الرابعة لهذا الحدث الارهابي الجبان قال -يرحمه الله-: «نقف اليوم وقفتنا السنوية نجدد فيها استنكارنا للجريمة المروعة التي روعت وطننا وشعبنا، وزادت من يقيننا ان وحدتنا الوطنية هي الصخرة التي تتفتت عليها مطامع الطامعين وأحقاد الحاسدين».

وقال يرحمه الله في كلمة: «كلما صدح الأذان في هذا الجامع نستذكر شهداء الصلاة والصيام رحمهم الله، فطوبى للشهدا». ونسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

