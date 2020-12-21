loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ناصر الصباح والوحدة الوطنية وجهان لعملة واحدة


ناصر صباح الأحمد والوحدة الوطنية وجهان لعملة واحدة، فقد كان -يرحمه الله- يرى في تلك الوحدة الصخرة التي تتحطم عليها أطماع الطامعين، والحصن الذي يحمي الكويت والكويتيين ويصون أمنهم ويحفظ استقرارهم. وقد صرح -يرحمه الله- بذلك بوضوح وجلاء عقب حادثة التفجير الإرهابي لجامع الامام الصادق عليه السلام، اذ قال «انها اثبتت ان وحدتنا الوطنية هي الصخرة التي تتفتت عليها مطامع الطامعين وأحقاد الحاسدين».
وفي الذكرى الرابعة لهذا الحدث الارهابي الجبان قال -يرحمه الله-: «نقف اليوم وقفتنا السنوية نجدد فيها استنكارنا للجريمة المروعة التي روعت وطننا وشعبنا، وزادت من يقيننا ان وحدتنا الوطنية هي الصخرة التي تتفتت عليها مطامع الطامعين وأحقاد الحاسدين».
وقال يرحمه الله في كلمة: «كلما صدح الأذان في هذا الجامع نستذكر شهداء الصلاة والصيام رحمهم الله، فطوبى للشهدا». ونسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة