حامل لواء مكافحة الفساد: لا تنمية بغياب العدالة

وطن النهار

عُرف عن الشيخ ناصر صباح الأحمد -يرحمه الله- أنه حامل راية مكافحة الفساد، يقف في وجهه، ويتصدى له بكل ما أوتي من قوة في اطار القانون ودولة المؤسسات.

كان الفساد بالنسبة إليه هو العدو اللدود الذي يجب أن يواجهه الجميع، وان يسعى الكل إلى قطع دابره، ومحوه من الوجود، لأنه الطريق الى كل تخلف وتراجع وانكسار.

اما الاصلاح فكان هدفه ومبتغاه، وحلمه الذي كافح طويلاً لتحقيقه والوصول إليه.

ومن تغريداته التي التفت اليها الكبير والصغير قوله ان محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فلا تنمية ولا عدالة في الدولة بوجود الفاسدين في مؤسساتها. وغير ذلك لا يكون إلا إفساد فوق إفساد. وما نراه أقل مما نتمناه.

ولم يكن اهتمام الشيخ ناصر صباح الأحمد -يرحمه الله- بمحاربة الفساد مجرد شعار يرفع او كلمات تحوز رضا المواطن، بل كان أعمالاً وأفعالاً قبل الألفاظ والأقوال.

