ناصر صباح الأحمد.. مشروع العمر

وطن النهار

«مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى? نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا» صدق الله العظيم

بعد نحو 80 يوماً فقط من رحيل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- شاءت الأقدار أن يلحق به أمس نجله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد، الذي كان مثالاً للحزم والحسم في كل منصب تقلده، وفي كل أمر أسند إليه.

وكما كان الأمير الراحل وابنه ناصر متقاربين في الدنيا، قضت إرادة الباري -عزوجل- أن يتلاقيا في الآخرة بعد فراق قصير، ليكون القبر إلى جانب القبر، والابن في حضن أبيه في الحياة وبعد الممات.

رحم الله تعالى أميرنا الراحل وابنه فلذة كبده ناصر الذي انتقل إليه أمس راضياً مرضياً، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كان الشيخ ناصر صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق مدافعاً صلداً عن مشروع منطقة الشمال الاقتصادية، ويرى انه لا يتعارض مع دستور البلاد ولا يتجاوزه وقد رد بثقة على الانتقادات الحادة التي واجهها المشروع الضخم من قبل نواب بالبرلمان السابق.

تبنى الشيخ ناصر الذي انجز قفزة نوعية في الحياة السياسية بالكويت منذ تعيينه وزيراً للدفاع المشروع الذي يتضمن اقامة عدة مدن بالغة الحداثة والتطور شمالي الكويت بينها مدينة طبية واخرى تعليمية وثالثة رياضية.

ونظر -يرحمه الله- الى المشروع باعتباره خطوة كبيرة على طريق تنويع مصادر الدخل والحد من الارتهان لعائدات النفط، وسياسيا وصفه بانه مشروع العمر لتطوير البلد والنهوض به الى مصاف الدول العملاقة.

وقد وصف ناصر -يرحمه الله- المشروع بانه «هونغ كونغ جديدة» في اشارة الى طموحه لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات، وقال ان مشروع منطقة الشمال الاقتصادية الذي تعتزم الكويت تنفيذه يستوعب استثمارات تتراوح بين 450 و600 مليار دولار.

وبين ان حجم الاستثمارات المتوقع ان تجذبها منطقة الشمال كبير، مشيرا الى ان المشروع يشمل انشاء مدينة الحرير كأضخم مشروع بواجهة بحرية في العالم بمنطقة الصبية شمال شرق البلاد على مساحة 250 كيلومترا مربعاً، وسيستغرق انشاؤها 25 عاما تقريبا بكلفة تتراوح بين 250 الى 270 مليار دولار.

وكان رأي الشيخ ناصر -يرحمه الله- ان التوجه الى منطقة شمال البلاد هو بسبب طبيعة العلاقات السياسية والجغرافيا الطبيعية التي تساعدنا على الاتصال بعوالم بعيدة مثل البحر المتوسط، امتدادا الى تركيا وشرق اوروبا، خصوصا مع وجود ميناء مبارك الكبير، كما رأى ان مشروع الحرير «لا يتعارض مع الدستور أو يتجاوزه وسيكون لمؤسسات الدولة السيادية السلطة على كل شيء بما يمنع الاحتكار ويدعم المنافسة على نطاق واسع».

