الجيش عند ناصر صباح الأحمد: عقول واعية مدرَّبة وأسلحة حديثة متطورة

وطن النهار

منذ أسندت إليه حقيبة الدفاع، حرص الشيخ ناصر صباح الأحمد -يرحمه الله- على تطوير الجيش، والوفاء بكل ما يحتاج إليه من أسلحة وعتاد، إضافة إلى توفير سبل الحياة الكريمة لضباطه وأفراده.

وكان -طيب الله ثراه- يرى في الجيش درعاً للوطن وسوراً يحمي الشعب، ويذود عنه ويدفع كل باغ معتد اثيم تسول له نفسه أن ينال من الكويت أو أن يقترب من حدودها.

وقد آمن -يرحمه الله- بان القوة لا تتمثل في امتلاك أحدث الأسلحة والمعدات فقط، بل لابد من علم يحصله من يستخدمها ويقوم على أمرها ويدرب أو يتدرب عليها.

لقد حرص الشيخ ناصر صباح الأحمد خلال عمله وزيراً للدفاع على توصية المنتسبين ونصحهم وارشادهم ومن ابرز ارشاداته وتوجيهاته اليهم قوله: اوصيكم ابنائي بالاخلاص والتفاني في خدمة هذا الوطن الذي لم يبخل يوماً على ابنائه في توفير سبل الحياة الكريمة، والتي تكفل لهم النهوض به والعمل دوماً من اجل رفعته وعزته واستقراره، واوصيكم كذلك بمواصلة التحصيل العلمي في جميع الأوقات والظروف، فنهضة هذا الوطن لا تأتي الا بالتسلح بالعلم ومسايرة آخر ما توصل اليه العالم من معرفة في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ ناصر صباح الأحمد -يرحمه الله- بانه يسعد دائما في تلقي اي مقترحات من ابنائه المجندين والتي تسهم في الارتقاء بعملية تعليمهم وتدريبهم، موضحا ان الجميع يعمل لغاية واحدة وهدف واحد وهو خدمة وطننا الكويت.

