«أبو الأيتام».. تبكيه دمعة الضعيف وتسعده ضحكة المكلوم

وطن النهار

رغم الأعباء الجسام التي ألقيت على عاتقه في مسيرة حياته الحافلة، سواء وهو في الواجهة أو خلف الأضواء، لم يغفل النائب الأول وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد -يرحمه الله- عن العمل الإنساني، ولم يفته أن يكون مشاركاً في رعاية اليتامى، ومسح الأحزان من على وجوههم قبل أن يسعى إلى محوها من أفئدتهم الغضة الطرية التي لا تحمل سوى البراءة.

مشاغل الرجل لم تنسه ان للضعيف حقاً عنده، وان لذي الحاجة قدراً لابد أن يشعر به. وكان -يرحمه الله- يرى في ملتقى الكويت للايتام ترجمة لمسيرة العمل الخيري والإنساني لسمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه. ففي حفل تكريم أقيم في نادي ضباط الجيش للمشاركين في ملتقى الأيتام الذي تنظمه إدارة النشاط الخارجي في بيت الزكاة الكويتي قال: «ان مثل هذه اللقاءات التي تسودها روح الأسرة الواحدة تبعث في النفس الطمأنينة والراحة وتدخل على القلوب السعادة». وقام -يرحمه الله- خلال الحفل بتوزيع الجوائز والهدايا على المشاركين. وكان كذلك يشعر بكل الفخر والسعادة وهو يربت على كتف يتيم أو يسعى في أمر محتاج.

