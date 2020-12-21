«المحاسبة»: 12 مليون دينار إيرادات مديونيات متراكمة لـ«الكهرباء»

وطن النهار

أكد رئيس فريق التدقيق بالرقابة اللاحقة على الوزارات والادارات الحكومية في ديوان المحاسبة والمشرف على فحص وتدقيق اعمال وزارة الكهرباء والماء بندر العتيبي على التزام الوزارة ببعض الملاحظات التي وردت بتقارير الديوان عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020 والأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة وذلك من خلال تطبيق غرامات وتحصيلها تجاوزت قيمتها 000/10,800,000 دينار على عقود المقاولين ممن ثبت بحقهم عدم انجاز الأعمال الموكلة اليهم بموجب العقود المبرمة معهم، مشيراً الى ضرورة تقيد الوزارة بالشروط العامة والخاصة للعقود وعدم التأخر في فرض الغرامات وتحصيلها على الشركات التي لا تلتزم بذلك.

وأضاف العتيبي في تصريح صحافي ان الوزارة قامت بتحصيل مبالغ نظير استهلاك الكهرباء من احدى الجهات الحكومية والتي بلغت قيمتها 000/1,400,000 دينار.

حيث اوردها الديوان بتقاريره السابقة وتتعلق باستمرار بقاء مديونيات متراكمة على بعض الجهات الحكومية منذ عدة سنوات مالية دون اتخاذ اجراءات جادة وفاعلة نحو تحصيلها بالمخالفة لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة بقراره رقم (1116/أولا/ب، ج) لعام 2009، مؤكداً ضرورة قيام الوزارة باتخاذ اجراءات جادة لتحصيل مستحقاتها اولا فأولا منعا لتراكمها فترات طويلة تقيداً بالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

كما اوضح بأن تقارير الديوان اكدت اهمية متابعة الوزارة لاجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة ضد بعض الشركات والافراد، وذلك لحفظ حقوقها في تحصيل مستحقاتها بالسرعة الممكنة والبالغة ما جملته 000/3,863,250 دينار، موصياً بضرورة الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر جميع الأحكام النهائية الصادرة لصالحها ومتابعة تنفيذها اولا فأولاً حفاظاً على المال العام.

وأشار العتيبي الى اهمية الملاحظات الواردة على اعمال الوزارة بتقارير ديوان المحاسبة والتزام الوزارة باتباع توصيات وتعليمات ديوان المحاسبة، مؤكداً حرص واهتمام الوزارة على اهمية التعاون القائم مع الديوان بشأن تحقيق افضل السبل للحفاظ على المال العام.

