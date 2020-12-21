الكويت تشارك في اجتماع عربي عن مكافحة الفساد

وطن النهار

بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - ادارة الشؤون القانونية)، سيعقد الاجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المقرر انعقاده اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتعقد اللجنة اعمالها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (الأردن- الامارات- البحرين- تونس- الجزائر- السعودية- السودان- العراق- سلطنة عمان- فلسطين- قطر- الكويت- مصر- المغرب)

وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك اليوم تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من اجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من اجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والاقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والاحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من اجراءات في هذا الشأن.

حيث تهدف الاتفاقية الى تفعيل التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل اشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة عربية. وستناقش اللجنة العديد من البنود منها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي عقد خلال الفترة من 7-8 يناير 2020، بمدينة ارباط بالمملكة المغربية، من بينها بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

