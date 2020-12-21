«الجامعة المفتوحة» نظمت «الإسعاف الأولي»

وطن النهار

أستضافت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت الاختصاصي في طب الطوارئ د. اسامة يوسف المذن خلال ندوة الويب العامة تحت عنوان «الاسعاف الأولي» وبرعاية من الاستاذ د. نايف بجاد المطيري مدير الجامعة وفقا لمسؤولية الجامعة الاجتماعية تجاه منتسبيها والمجتمع.

بدأ الأختصاصي في طب الطوارئ د. اسامة يوسف المذن كلمته قائلا ان في هذا العصر المزدحم بالتطور التكنولوجي، الا انه لا يستغني الانسان عن اخيه الانسان في وقت ممكن ان يفقد بها حياته لا سمح الله، فيكون سبباً في انقاذه او على الأقل في الحد من المضاعفات عليه لهذا فان ندوتنا بالاسعاف الأولي ستزودكم ببعض المعلومات الأولية لكيفية التصرف في وقت يكون هناك شخص ما بحاجة لمد يد العون له واسعافه لأي نوع من انواع الاصابات فيكون لك الأجر من الله عز وجل وتكون سبباً في انقاذه باذن الله لذا في البداية لنحدد معنى الاسعافات الاولية والتي تعتبر الاجراءات الأولية لانقاذ المصابين والجرحى حين وقوع الحادث بما يتوفر من ادوات ومعدات واهم اهدافها التي تتلخص في المحافظة على حياة المصاب ومنع مضاعفة الاصابة والمساعدة في سرعة الشفاء وتقليل التكاليف لذلك هناك عناصر لابد من فعاليتها لامداد الدماغ بالأكسجين وبقائه حياً والتي تتمثل في الممرات الهوائية والتنفس والدورة الدموية ولا بد ان تعلم ان قدرة الدماغ في البقاء حياً بدون اكسجين هي من (4-6) دقائق ومن ثم يبدأ بدء تلف في خلايا الدماغ وكذلك لا بد ان تعلم مدة تحمل الدماغ عند توقف التنفس والقلب هي فقط (10) دقائق من ثم يبدأ موت في خلايا الدماغ.

