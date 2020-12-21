«عاصمة البلدي»: فريق لمشاريع «الكويت القديمة»

وطن النهار

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم بشأن طلب نسخة من قرار التخصيص الخاص في موقع مواقف برج التحرير ونسخة من تراخيص البناء، كما وافقت اللجنة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص موقع بمساحة 150م لإقامة فرع للخضار والفواكة في مركز ضاحية منطقة النزهة.

وقال رئيس اللجنة عبد العزيز المعجل في تصريح صحافي ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص مبنى فرع التموين والجملة ضمن مركز منطقة قطعة رقم الخالدية 2، فيما تمت إحالة كتاب احد المستشفيات الخاصة بخصوص اقتراح عمل دراسة تنظيمية ومرورية قبل إصدار تراخيص إنشائية لمباني ذات الكثافة السكانية في منطقة بنيد القار.

واكد المعجل ان اللجنة طلبت إعادة تشكيل فريق العمل الخاص في كتاب الجمعية الكويتية للتراث بشأن العمل بين البلدية والجمعية للبدء بتنفيذ هذه المشروعات وذلك عن طريق تحديد المعالم الرئيسة لمدينة الكويت القديمة، فيما طلبت إحالة للجهاز التنفيذي لرفع تقريرا مفصل عن كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن منطقة الأسواق «المباركية» في المنطقة التجارية الرابعة والمنطقة التجارية السادسة والمنطقة التجارية السابعة.

وذكر ان اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم بشان عمل جسر بين منطقتي الفيحاء والعديلية، فيما أبقت على الجدول طلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تخصيص موقع مسجد «القصمة» مع مواقف سيارات في منطقة الشرق قطعة رقم «8» كمسجد بديل عن المسجد الذي تم هدمه.

