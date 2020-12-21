«البلدية»: 25 إنذاراً لقسائم سكنية مخالفة

وطن النهار

نفذت الفرق الرقابية في إدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية وإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية بالتعاون مع هيئات ووزارات الدولة متمثلة في الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء حملة ميدانية واسعة النطاق في منطقة جنوب خيطان للقضاء على كافة التجاوزات والمتمثلة في مخالفات لائحة البناء والنظافة.

وأوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. سعيد العازمي أن الحملة تهدف إلى القضاء على جميع التجاوزات بالمنطقة المتمثلة في تجاوزات ملاك القسائم المخالفة لقانون البناء واستغلال القسائم في غير النشاط المخصص لها، مشيرا إلى أن الحملة اسفرت عن تحرير 10 مخالفات لقانون البناء بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من قبل الفريق الرقابي بالإدارة لإقامة منشأة بدون ترخيص واستغلال القسائم لغير النشاط المخصص لأجله فضلا عن توجيه إنذارات لتعديات على أملاك الدولة في 25 موقعاً داخل منطقة جنوب خيطان وقد تمثلت التعديات في إقامة غرف من المواد الخفيفة ومظلات سيارات، خزانات مياه، حاويات تخزين.

وأوضح العازمي أن الإنذارات التي تم توجيهها لتعديات موجودة خارج حدود العقار وقد تم تحديدها على المخطط المساحي سيتم إزالتها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

بدوره قال مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق سعد الخرينج إن الحملة جاءت في إطار رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بمناطق المحافظة والتصدي لكافة التجاوزات ورفع مستوى النظافة والقضاء على جميع السلبيات التي تشوه المنظر الجمالي من سيارات مهملة وخلافه، مؤكدا أن مفتشي الإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة واشغالات الطرق لتحقيق انسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة ورفع كافة المخلفات.

وأشار الخرينج إلى أنه تم استخدام عددا من العمال والآليات في الحملة تمثلت في توفير 50 عامل نظافة، وجرافتين كبيرتين، جرافة صغيرة، 3 هاف لوري، 11 تريلة إلى جانب 5 سطحات وكرين بوم، مؤكدا أن الحملة اسفرت عن رفع 17 سيارة مهملة ورفع كونتينر يستخدم في فرز المخلفات وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز البلدية، رفع 3 مركبات هاف لوري تستخدم في فرو وبيع النفايات، فضلا عن رفع 7 دروب أنقاض مجهولة وإطارات وأثاث، حاويتين بطول 6 أمتار وتنظيف الساحات من المخلفات.

