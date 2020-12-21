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«السكنية»: أعمال ربط المناهيل وراء هبوط «أسفلت المطلاع»

علي الفرحان
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الإثنين 21 ديسمبر 2020

قال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. صالح الرشيدي ان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هبوط جزء من الاسفلت في أحد شوارع مدينة المطلاع جاء نتيجة اعمال اغلاق للمناهيل مع البايبات الخاصة بخزان التنسيق الرئيسي ما ادى الى امتلاء المنهول الواقع في حرم الطريق والبايبات المغذية ومن ثم ارتفاع منسوب المياه وتسربه الى تحت الاسفلت.
واكد الرشيدي ان المؤسسة ممثلة في مكاتب الاشراف التابعة لها طلبت من المقاول المختص في هذا الامر بضرورة اصلاح المنطقة المتضررة باسرع وقت ومن ثم عدم تكرار هذا الاجراء في المستقبل وايجاد خطط بديله وامنه لتنسيق ربط المناهيل مع بايبات مياه الامطار، مشيرا الى وجود لجنة فنية مختصة تقوم بفحص جميع خطوط مياه الامطار ومدى كفاءتها في المرحلة الاولى للمشروع.


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