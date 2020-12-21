«تنمية»: 187 طالباً وطالبة استفادوا من مشروع دعم التعليم

وطن النهار

بدعم وتعاون من الأمانة العامة للأوقاف نفذت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير «تنمية» مشروع دعم التعليم داخل الكويت في مرحلته الثالثة، والذي استفاد منه 187 طالبا وطالبة في مختلف المراحل الدراسية. وفي بيان صحافي لها، أشادت «تنمية» بدور الأمانة العامة للأوقاف، واصفة إياها بـ «ذراع الخير»، مثمنة سعيها الدائم والحثيث لرفد مؤسسات العمل الخيري في البلاد وجهودها الخيرية في تنمية المجتمع ورفع المعاناة، لا سيما في مجال التعليم. وبينت «تنمية» أن الشراكة العميقة القائمة بينها وبين الأمانة العامة للأوقاف نابعة من ثقتها بمختلف المشاريع التي تتبناها الجمعية، لافتة إلى حرصها على الاهتمام بالجوانب التنموية والاحتياجات الإنسانية التي تساهم في تطوير المجتمعات وتنميتها والارتقاء بها. وتابعت الجمعية في بيانها « أنه وانطلاقا من أهمية قيمة العلم والتعلم قامت بالعمل على مشروع دعم العلم بغرض تقديم المساعدات التعليمية للطلاب الذين لا يستطيعون إكمال دراستهم، والعمل على تأمين مستقبلهم العلمي ودعمهم من خلال مساعدتهم في الانتظام بالمدارس». وأوضحت أنها عملت ومنذ بداية جائحة كورونا وفي ظل التعليم عن بعد إلى توفير اللوازم الدراسة المختلفة لأبنائها، خصوصا فيما يتعلق بالحاسبات اللوحية التي يستخدمونها للانتظام في صفوف التعليم. وقالت «تنمية» أن مشروعها ساهم في توفير مقاعد الدراسة لـ 187 طالبا من شريحة ذوي الدخل المحدود والأيتام والمعوزين ممن يقيمون في الكويت، إذ نقوم «بدورنا باستلام طلب المساعدة مزود بكافة الأوراق الثبوتية وفقا للشروط المعتمدة من قبل الأمانة العامة للأوقاف ودراسة الحالات المستحقة والتأكد من خلال لجنة مختصة بأحقية هذه الفئات بتقديم هذا الدعم لهم».