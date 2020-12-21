«النجاة»: 375 أسرة استفادت من حملة دفئاً وسلاماً

وطن النهار

قامت جمعية النجاة الخيرية بتوزيع أولى مساعدات حملة دفئاً وسلاماً لعام 2021 حيث استفاد منها عدد 375 أسرة من اللاجئين السوريين بالأردن وشملت المساعدات تقديم أهم الاحتياجات الشتوية الضرورية. وفي تصريح صحافي له قال مدير الموارد والحملات بالنجاة الخيرية عمر الشقراء: نمتاز بالتحرك الميداني السريع والعمل المؤسسي المنظم حيث حرصنا على تنفيذ المرحلة الأولى من حملة دفئا وسلاماً والتي تم من خلالها توزيع مستلزمات الشتاء من البطانيات والفرش والخيام، وكذلك الطرود الغذائية التي تضم المواد الاساسية التي تحتاجها الأسر، والتي تكفيهم قرابة الشهر. وذلك بالتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية الكويتية. وتابع الشقراء: شمل التوزيع العديد من مناطق التي يتواجد بها اللاجئون السوريون بالمملكة الأردنية منها العاصمة عمان ومخيمات الزرقاء وكذلك منطقة المفرق الحدودية التي يعيش بها اللاجئون السوريون، وحرصنا خلال توزيع هذه المساعدات على ادخال الفرح والسرور على أهلنا اللاجئين السوريين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة للغاية وسط تدني أبسط مقومات العيش الكريم، مبينا أن النجاة الخيرية ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بتسيير العديد من الرحلات الإغاثية إلى تركيا والأردن واليمن وغيرها من الدول المستفيدة من الحملة وذلك لتقديم العون والمساعدة للاجئين والضعفاء والفقراء في موسم الشتاء الذي يعد ضيفاً ثقيلاً عليهم حيث تتضاعف معاناتهم من نقص الغداء والدواء وصعوبة الحركة بجانب الظروف الصحية العالمية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.