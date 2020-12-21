الغانم: نبذ الخلافات لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيهه دعوة لعقد جلسة علنية خاصة يوم غد الثلاثاء، وذلك لانتخاب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، داعيا الى نبذ الخلافات الشخصية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس» وجهت دعوة لعقد جلسة خاصة علنية يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة صباحا استنادا الى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك لاستكمال ما لم نستكمله في الجلسة الافتتاحية وهو انتخاب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة».

وذكر الغانم أن جدول أعمال جلسة الثلاثاء الخاصة سيتضمن بند لأداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح القسم الدستوري.

وأوضح أن الاجراءات الاحترازية التي ستتبع في جلسة يوم الثلاثاء هي ذات الاجراءات التي كانت تتبع في كافة الجلسات السابقة التي ترأسها.

وأضاف الغانم» لا زلت أقول للجميع وأؤكد ما ذكرته في كلمتي في الجلسة الافتتاحية، أتمنى أن نبتعد عن الخلافات الشخصية اكراما للوطن والمواطنين وأن نركز على ما ينفع المواطن».

وأعرب الغانم عن أمله في أن يتم الانتهاء من كافة اللجان يوم الثلاثاء حتى تبدأ اللجان بالعمل وتبدأ عجلة التشريع في الدوران، مضيفا «ان شاء الله نكون جميعا عند طموح المواطنين الذين أوصلونا الى هذه المقاعد ونركز على القضايا الرئيسية التي تهمهم وننبذ ونبتعد عن خلافاتنا الشخصية ونسمو عليها».

وفي ختام تصريحه قال الغانم» أتطلع ان شاء الله الى جلسة فيها تعاون بين النواب والحكومة».

