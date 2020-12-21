العنزي: التصويت بالعلنية للرئيس ونائبه وأعضاء المكتب

وطن النهار

أعلن النائب خالد العنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ووضع أحكام جديدة تتعلق بانتخاب رئيس المجلس ونائبه وبقية أعضاء مكتب المجلس. ونص الاقتراح في المادة أولى: يُستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه النص التالي: «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبا من أعضائه، واذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال علنيا مناداة بالاسم، وينتخب العضو الحاصل على الأغلبية المطلقة للحاضرين فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا».

المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه النص التالي: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع علنيا وبالمناداة بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فاذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.

