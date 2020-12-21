إضافة مناطق جديدة لـ«الخامسة» مطيع: إلغاء تجريم الفرعيات

وطن النهار

أعلن النائب أحمد مطيع، عن تقديمه عددا من الاقتراحات بقوانين المستعجلة، ودعمه اقتراحات أخرى تقدم بها بعض النواب ومنها ما يخص العفو العام والقروض.

وقال مطيع في تصريح في مجلس الأمة: «تقدمتُ باقتراح اضافة المناطق الجديدة في الدائرة الخامسة غير الواردة في القيود الانتخابية وهي المسايل وأبو الحصانية وأبو فطيرة ومدينة صباح الأحمد وجنوب صباح الأحمد.

وأضاف: «وتقدمتُ كذلك باقتراح بقانون بالغاء تجريم الانتخابات الفرعية باعتبارها استحقاقا يخص كل قبيلة وعائلة انطلاقا من قوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم»، مشيرا الى ان هذه الفرعيات تتم في السراديب للتيارات والاحزاب ولا نقبل بمنعها عن القبائل التي تعتبر مكونا أساسيا من المجتمع.

وأكد ان تجريم الفرعيات قانون ظالم، خصوصا انه لا يحقق الضرر على الدولة ولا الظلم على الناس ولا الاضرار بالأمن العام، لافتا الى ان كل قبيلة وعائلة وطائفة تملك الحق في اختيار من يمثلها في مجلس الأمة.

وأعلن مطيع أنه أبلغ نوابا بتأييده ودعمه للكثير من القوانين الشعبوية وعلى رأسها العفو الشامل واسقاط القروض ومحاربة وضرب أماكن الفساد في البلاد، مؤكدا أنه يمد يده للتعاون من أجل النهوض بالدولة.

