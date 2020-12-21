السويط انتقد بيان الحكومة

وطن النهار

أعرب النائب ثامر السويط عن بالغ انتقاده لبيان مجلس الوزراء الذي عبر فيه عن ارتياحه وثنائه على ما دار في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.

وقال السويط في تصريح الى الصحافيين أبدأ من ارتياح مجلس الوزراء فأنا اريد أن أعرف ما هو سبب الارتياح؟ هل بسبب الورد الذي تم القاؤه في وجه الوزراء أم بسبب البذاءات التي استخدمت في الجلسة؟ أم الرقص، أم اقتحام الممر الرئاسي وقاعة عبد الله السالم؟ أم بسبب تزوير ارادة الامة الذي تم بمباركتك ودعمك يا رئيس الحكومة.

وقال تم ابلاغي من قبل نواب أمس أن الأمانة العامة للمجلس تعتزم منع الناس من دخول المجلس يوم غدٍ الثلاثاء، وهذا أمر مرفوض، ولن نفرط بهذا المجلس الذي نريد استعادة هيبته، فالشعب مستاء مما حدث يوم الثلاثاء الأسود.

وأوضح السويط أن نوابا أعدوا قائمة مارست أدوارا سيئة في القاعة لمنعهم من دخول المجلس مجددا، مضيفا أن التجاوزات التي تعرض لها النواب مرفوضة.

