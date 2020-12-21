حماد تقصى تعاقد «الصحة» مع الشركات لتوفير لقاح «كورونا»

وطن النهار

أوضح النائب سعدون حماد أن هناك العديد من القوانين المهمة التي سأبدأ بتقديمها تباعا ومن ضمنها السماح للسكن الخاص ببناء دور رابع وذلك لحل مشكلات العوائل الكويتية الكبيرة التي عانت كثيرا من ضيق المنازل. وقال حماد ومن ضمن الاقتراحات منح من لم يستفد من قانون من باع بيته قسيمة و70 ألف دينار خصوصا أن الحكومة أخلت بالقانون ولم تبن البيوت المتفق عليها واكتفت ببناء 500 بيت بشرق تيماء وعدد الذين شملهم 2000 كويتي والحكومة لم تكمل المشروع والقانون يلزمها بالبناء خلال 3 سنوات وبناء عليه سأتقدم باقتراح تعويض هؤلاء المواطنين الذين ظلوا ينتظرون بلا جدوى وعلى الحكومة أن تمنحهم قسيمة وقرض 70 ألف دينار. ورأى حماد «أن المرأة الكويتية ظلمت في قانون الرعاية السكنية وأخص المتزوجة من غير كويتي وتحديدا الأرملة أو المطلقة اذ تمنح نحو 70 ألف دينار وهذا المبلغ من المستحيل أن يوفر سكنا لها ولأبنائها ولذلك سأتقدم باقتراح مساواة المرأة بالرجل اذ يسمح لها بتقديم طلب اسكاني للحصول على بيت حكومي أو قسيمة».

وأكد حماد أنه سيتقدم باقتراح انشاء مدينة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الصحية التخصصية بالاضافة الى تقديم اقتراحين بقانون يتعلقان بالقروض موضحا أن الأول سقوط القروض والثاني الغاء فوائد القروض ويسدد المواطن أصل الدين وتقدمت باقتراحين لأعطي مرونة لتمرير أحدهما من أجل أن يستفيد المواطن ولا يظل الملف معلقا.

ووجه حماد سؤالا الى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، استوضح فيه الجهات والشركات التي تعاقدت معها الوزارة لتوفير لقاحات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19)؟ وما الكميات التي تم التعاقد على توفيرها من تلك الجهات والشركات؟ ومواعيد وصول تلك اللقاحات للكويت؟ وما الضمانات التي حصلت عليها الوزارة لضمان سلامة تلك اللقاحات؟ وهل حصلت الصحة على موافقات الجهات المحلية والدولية المختصة في هذا الشأن قبل التعاقد على توفير تلك اللقاحات واذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجى تزويدي بكل المستندات المتعلقة بهذا الشأن.

متقصياً في سؤاله الكلفة المالية تعاقد «الصحة» على توفير تلك اللقاحات، مع تزويدي بنسخة من تلك العقود مبينة الكلفة المالية لكل عقد على حدة. والآلية التي اعتمدتها الوزارة لأولوية التطعيم من فيروس كورونا (كوفيد-19)؟.

