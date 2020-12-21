طعن انتخابي في «الثالثة» لبطلان العملية الانتخابية

وطن النهار

تقدم 9 مواطنين عبر المحامي نواف الفزيع الى المحكمة الدستورية بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية 2020 في الدائرة الثالثة، مطالبين باستجواب رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات وسؤالهم عما اذا كان الناخبون قد قاموا برفع الكمامات والنقاب «عن وجوه المنتقبات «عند ادلائهم باصواتهم من عدمه وتوجيه اليمين المتممة لهم خصوص هذه الجزئية، كما طالب الطاعنون ضم بطاقات التصويت ومحاضر الفرز للدائرة الثالثة توطئة للاطلاع عليها وبيان ما شابها من بطلان ومراجعة الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذه الدائرة للتأكد من مدى صحتها وما شابها من تناقض وبطلان. وطالب الطاعنون استجواب رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية 2020 لسؤاله عما اذا كان قد تم الاعلان الرسمي عن نتيجة الانتخابات وبيان وسيلة هذا الاعلان ان كان قد تم من عدمه، وذلك كله توطئة للقضاء ببطلان العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الامة 2020 التي اجريت في الدائرة الثالثة وبطلان ما اسفرت عنه من نتائج وما ترتب عليها من اثار.

