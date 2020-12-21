الصالح لاستبدال الإجازات ببدل نقدي

وطن النهار

اعلن النائب خليل الصالح انه سيتقدم، باقتراح بقانون بمنح الموظفين الحق في استبدال الاجازات السنوية ببدل نقدي. وقال الصالح، من حق الموظف استبدال اجازاته قبل التقاعد أسوة بالجهات الأخرى في الدولة التي تسمح بذلك. واضاف الصالح «في ظل غلاء الاسعار وضغط القروض على المواطنين وأوضاعهم المعيشية لا يعقل أن يحرم الموظف من استبدال اجازاته، خصوصا أن اغلب المواطنين لا يستطيعون الحصول على قروض جديدة من البنوك بسبب بلوغهم الحد الأقصى». وطالب الحكومة بالتعاون لاقرار هذا القانون في أسرع وقت لأنه يمس بشكل مباشر حاجات المواطنين ومصالحهم.