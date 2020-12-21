الطريجي: إعادة افتتاح «صحي الشعب» للمواطنين

وطن النهار

دعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي وزير الصحة الشيخ باسل الصباح الى اعادة افتتاح مركز محمد مساعد الصالح الصحي في منطقة الشعب أمام المواطنين، خصوصا بعد انتفاء الحاجة اليه كمركز لاستقبال حالات الكورونا. وأضاف الطريجي ان المواطنين تفهموا منذ بداية وباء كورونا حاجة الوزارة لمركزهم الصحي في الشعب، وتحويلهم للعلاج في الدعية، الا أن من حقهم الآن العودة للعلاج في منطقتهم. وأشار الى أن وزارة الصحة استغلت في وقت سابق مركز النعيم الصحي في الجهراء لمصابي كورونا، لكنها أعادته الى المواطنين مجددا للعلاج فيه والتخفيف من معاناة انتقالهم الى مراكز صحية أخرى.