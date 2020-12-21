العبدلي تستغيث

آراء

تتفق جميع الدراسات على أن اختلال التوازن البيئي يؤدي إلى كوارث وأوبئة، كما أن الاستغلال غير السليم للموارد الطبيعية وأعمال الإنتاج والتصنيع يؤدي إلى ظهور فيروسات تفتك بصحة الإنسان والحيوان والنبات وتؤدي إلى تدهور السلامة الاحيائية على كوكب الأرض، وبالرغم من أن دولة الكويت قد تنبهت لذلك مبكراً وعززت ترسانتها التشريعية بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعزيز الإجراءات الوقائية والعقابية بموجب قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015، بالإضافة إلى انضمامها إلى (23) اتفاقية دولية وإقليمية والمعنية بحماية البيئة، إلا إنه بالرغم من هذا الاجتهاد التشريعي فلا تزال البيئة تعاني من بعض الممارسات والمشاريع التي تؤثر على الإنسان ومحيطه البيئي، ومن ذلك محطة تشغيل وصيانة شبكة ري بالتنقيط بمنطقة العبدلي الزراعية والتي تتبع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وبعيداً عن إيجابيات المشروع ومردوده البيئي باعتباره أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية، فإن المشكل هو أن هذه المحطة توجد وسط المزارع بالقطعة (6) بمنطقة العبدلي، وتنبعث منها مواد خانقة وسامة وكريهة تؤثر على جميع سكان المنطقة خصوصاً القطعتين (5، 6)، وتنذر بحدوث اضطرابات صحية لساكني هذه المنطقة خصوصاً على مستوى الجهاز التنفسي والرئة نتيجة الغازات المتطايرة والمواد العضوية والانبعاثات السامة، مع العلم أن المادة (3) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 قد نصت على أن أهداف القانون هي مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، بالإضافة إلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها، وما يستغربه كذلك سكان قطعتي (5، 6) بالعبدلي هو وجود أراضي فضاء شاسعة وبعيدة كل البعد عن المزارع وبالتالي يمكن أن توضع وتنصب فيها المحطة بعيداً عن الأذى البيئي والإنساني الذي تسببه، خصوصاً وأن تفكيكها وتركيبها سهل، ضماناً للصحة العامة والسكينة والصالح العام.

وهذه دعوة للجهات المختصة والمعنية من أجل إبعاد الأذى البيئي عن السكان، والإنصات الجيد لمعاناتهم مع مخلفات المحطة.

اللهم بلغت اللهم فاشهد،،،

