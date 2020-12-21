هل ستختلف معركة اللجان عن الرئاسة؟

آراء

انتهت معركة الرئاسة بمجلس الأمة، ولكن هناك تنافس ومعارك قادمة خلال المرحلة المقبلة أولها ستكون معركة اللجان والتي تعتبر هي المطبخ الرئيسي للقوانين وهي التي تصوغ وتناقش وتدقق في كل المقترحات التي يعلن عنها النواب وبالتالي تكون اجتماعاتها بصورة مكررة وشبه يومية لمناقشة المقترحات التي تقدم لها للموافقة، وهناك لجان دائمة ومهمة يحاول أغلبية النواب الفوز والوصول إليها كاللجان المالية والتشريعية والداخلية والدفاع وفعلا هذه اللجان هي المطبخ الرئيسي لمجلس الامة.

أتمنى وأطالب ان يحوز على هذه اللجان أصحاب الاختصاص وذلك من أجل انجاح عملها فاللجنة التشريعية يفضل أن تكون من المحامين ورجال القانون، والمالية لرجال الاقتصاد والداخلية والدفاع لعسكريين عملوا بهذا المجال، وأعتقد ان المجلس الحالي يضم أصحاب هذه التخصصات متمنيا ان يكون الاختيار على هذا الاساس ؛ هذا إذا اراد النواب العمل والانجاز وتحقيق طموح المواطن متمنيا ان يكون ايضا الاختيار الحكومي بعمل اللجان على هذا الاساس وليس حسب ولاءات وقرب النواب منهم.

والسؤال الذي يتساءل به الكثير من المواطنين: هل قامت كتلة الاغلبية البرلمانية والمكونة من أكثر من ثلاثين نائبا بالاجتماع والتنسيق لذلك والاتفاق والالتزام باختيار أعضاء هذه اللجان أم سيكون مصيرها كمعركة الرئاسة جراء عدم الالتزام من البعض رغم التعهدات التي كانت بينهم؟ وهل سيكون هناك تكتيك حكومي مع بعض النواب الموالين والقريبين منها للسيطرة على بعض اللجان المهمة والتي ذكرتها؟ هذا ما ستحدده جلسة الثلاثاء المقبل مع أن البعض كان يفضل أن تكون جلسة اختيار اللجان مع جلسة الافتتاح ومع اختيار رئيس المجلس ونائبه وامين السر والمراقب وذلك من أجل قطع الطريق أمام اي تنسيق واتفاق قد يكون بين الحكومة وبعض نوابها من أجل السيطرة على اللجان المهمة والمؤثرة.

شخصيا أرى ان نجاح عمل المجلس وانجازه مرتبط بأداء هذه اللجان ونجاح هذه اللجان باختيار النواب أصحاب التخصص كل في مجاله، متمنيا ان ننسى جلسة اختيار الرئيس ونتجاوزها ويضع النواب أياديهم متكاتفين في جلسة انتخاب اللجان والعمل على تحقيق طموحات المواطنين والانجاز، وكذلك اتمنى أن يكون موقف الحكومة ايجابيا بعملية اختيار أعضاء هذه اللجان والتعاون مع النواب جميعا هذا إذا أرادت العمل والانجاز وتحقيق طموحات المواطنين، وأما غير ذلك «لا طبنا ولا غدى الشر».

وبالختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدعو الله أن يزيل عنا وعن العالم هذا الوباء.

