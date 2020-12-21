انصروا الرجل الكويتي

آراء

إن تجنيس زوجة الكويتي في ظاهره الخير للرجل الكويتي وفي باطنه شر له طبعا في البعض، فهناك قصص كثيرة ومواقف ومطالبات واحصائيات تكشف عمق المادة الثامنة للجنسية الكويتية حيث تكون البداية حسن نية الرجل الذي يتقدم باعلان رغبة باضافة الزوجة الى ملفه لتحصل على الجنسية الكويتية وفقا للمادة الثامنة ولم تكن الشروط وسنوات الزواج واضحة. بالمختصر «الواسطة» تختصر الطريق والاغلب أن تقوم الزوجة غير الكويتية بالاستعداد وتجهيز «الواسطة» فور اعلان الزوج النية لتقديم اعلان الرغبة واحيانا تكون في الاستجوابات وخصوصا في استجواب وزراء الداخلية.

والسؤال لماذا يجب تعديل المادة الثامنة وما الخطر الذي يقع على الرجل الكويتي والوطن؟

والاجابة أن هناك حالات كثيرة جدا تم منحها الجنسية الكويتية وبعد استلام الجنسية طلبت الطلاق وهناك حالات بعد الطلاق تزوجت ابن بلدها السابق وانجبت منه اولادا واليوم تطالب بالجنسية الكويتية للاولاد تحت مسمى أبناء الكويتية.

وللحد من تجارة الجنسية والصفقات المعلنة وغير المعلنة يجب تعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية على النحو الآتي:

تضاف فقرة على المادة الثامنة من قانون الجنسية أنه: في حال الطلاق تسقط الجنسية فور اعلان الطلاق، والجميع يعلم ان اغلب الدول لا تسقط جنسية رعاياها اذن نحن امام حالات ازدواجية جنسية بالآلاف انتصارا للرجل الكويتي وحماية للهوية الوطنية.

يجب التعديل وانهاء هذا الملف الواضح اليوم حيث ان وزارة العدل مطالبة بحصر عدد حالات الطلاق ومن ثم تعديل جنسيتهم ليعلم الشعب مدى الشبهات والتنفيع الذي حدث من وراء منح الجنسية أيضا وزارة الداخلية يجب عليها المبادرة بتعديل هذه المادة وأن يقوم نواب الامة بالتشريع حماية للرجل الكويتي.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

