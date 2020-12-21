آراء

يروي الأستاذ الكريم والدكتور الفاضل والوزير الأسبق أحمد علي الجسار حكاية تدل على طيبة المرأة الكويتية القديمة وبساطتها.

ففي منتصف الخمسينات من القرن الماضي تقريباً، طلبت حكومة الكويت بغية تحديث الحياة في الكويت، وتنظيمها من مواطنيها الكويتيين، أن يتقدّم كلٌّ منهم بشهادة ميلاد رسمية تحدّد تاريخ مولده ومكانه إلخ..

فاصطحبت الأم الكويتية الأصيلة ابنها محمد الفريح وسعود الفريح إلى المركز الطّبي المخصص لتقدير عمر الإنسان أو تسنينه فأهل الكويت القدامى لم يكونوا يعرفون شهادات الميلاد الموثقة أو المكتوبة حيث كانوا على البركة وبالبركة.

فرأى الطبيب ابنها «محمد» وكان صغير الحجم فأعطاه ست سنوات!

ورأى أخاه «سعود» كبير الحجم، قوي البنية فقدَّر عمره بثماني سنوات!

الأم الطيبة أم محمد وأم سعود قالت للطبيب بأدبها الجمّ وحيائها الطبيعي: يا دكتور: ابني «محمد» أكبر من ابني «سعود» بسنتين ؛ أنا ولدت «محمد» ثم ولدت «سعود» بحوالي سنتين، محمد مواليد 1947 وسعود مواليد 1949 تقريباً..!

ردّ الدكتور: لا سعود أكبر من محمد..!

حاولت الأم التي ولدت أن تثني الطبيب الذي سنَّن عن قراره من دون جدوى..!

فقالت الأم وهي مذهولة ومغلوب على أمرها:

«الحكومة أبخص» ومن يومها الرجل الحكومي يقول: سعود أكبر من محمد والحكومة أبخص..

والأهلي يقول: محمد أكبر من سعود والأم أبخص.

فماذا تقول أنت يا عزيزي القارئ؟!

