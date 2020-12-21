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خواطر جحا

التنمر

حسين دشتي
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الإثنين 21 ديسمبر 2020

أنفه طويل، إنها سمينة، لونه أسود، لسانها ألدغ!
وغيرها من الصفات الجسدية أو اللفظية التي يعتبرها البعض أنها عيب أو نقص.
المتنمرون هم أشخاص قد يعانون من مشاكل نفسية أو اجتماعية وبعضهم لا انسانية ولا أخلاق لهم.
المتنمر يعبر عن ذاته الناقصة.
عزيزي المتنمر: ان كنت تفخر بأنك لا تعاني من نقص وسليم فهذه نعمة يجب أن تشكر الخالق لأنك سوف تحاسب عليها.
المتنمر ناقص العقل يجرح الآخرين بلسانه ويتسبب في عزلة الشخص وتأثره نفسيا.
السخرية والتنمر سلاح الضعفاء والجبناء.
واعلم أن من يعاني من نقص أو عيب خلقي فهو ابتلاء من الله وفيه الأجر والثواب للصابرين ويعوضهم في الدنيا والآخرة، والمتنمر يخسر الدنيا والآخرة.


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