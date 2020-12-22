وزير الدفاع أدى اليمين الدستورية أمام سمو الأمير

وطن النهار

سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والوزير أنس الصالح وعبداللطيف الروضان استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع حيث ادى اليمين الدستورية امام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

حضر مراسم اداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب صاحب السمو امير البلاد احمد الفهد وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

وبعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تعاز الى اسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه- اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتين مماثلتين.

كما تلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر اعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه- متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب امير دولة قطر اعرب فيها عن صادق تعازيه لسموه بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه- متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر عبر فيها عن تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه- متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية ضمنها بالغ شكره على ما ابدوه من تعاز ومواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه الباري تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وألا يريهم مكروها بعزيز.

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأسبق في الجمهورية اللبنانية سعد الدين الحريري اعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسموه وللأسرة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد عبر صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن شكره وتقديره لما ابداه من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء، راجيا من المولى -عز وجل- ألا يريه مكروها بعزيز.

