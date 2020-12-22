الدعيج: ناصر الصباح صنع بصمة

وطن النهار

نعى رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـكونا ونائب رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية فانا الشيخ مبارك الدعيج المغفور له باذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة تولى خلالها العديد من المسؤوليات والمهام الكبيرة التي تهدف الى خدمة الكويت وشعبها.

وقال الدعيج في بيان صحافي ان الشيخ ناصر صباح الأحمد -رحمه الله- كان رجلا من رجالات الكويت البارزين الذين عرفوا بحبهم الشديد لوطنه والاعتزاز الكبير بتاريخه وتراثه والاخلاص والتفاني في اعلاء مكانته وتحقيق الخير لأبنائه. وأضاف ان الفقيد الراحل -تغمده الله بواسع رحمته- كان يعمل في صمت وهدوء واضعا مصلحة الكويت في قلبه وعقله وساهم في انجاز الكثير من المشروعات التنموية والثقافية والاقتصادية بفكر مستنير وكان يملك رؤية ثاقبة.

وأشار الى ان الشيخ ناصر صباح الأحمد -تغمده الله بواسع رحمته- رغم انه لم يكن ساعيا الى منصب الا انه تولى العديد من الملفات المهمة والصعبة وعلى رأسها مشروع انشاء مدينة الحرير الذي يعتبر احد المشروعات الضخمة في تاريخ الكويت. وقال الدعيج ان التاريخ سوف يذكر بالتقدير جهوده الموفقة في رؤية كويت جديدة 2035 التي حرص المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد على تحقيقها رغم ادراكه بجسامة تحقيق هذا الحلم وسط ظروف اقليمية ودولية صعبة.

وأوضح ان المغفور له بإذن الله تعالى عرف بالأخلاق الحميدة ورحابة الصدر وسعة الحلم والتواضع وطيب النفس، وله بصمة واضحة، مشيرا الى انه كان اهلا للثقة ومعيارا للنجاح في كل الملفات التي تحمل مسؤوليتها.

وأضاف ان الفقيد الراحل ذو خبرة واسعة واتسم بحكمة كبيرة خلال نشأته قي قصر امراء الكويت وعايش حكامها وقادتها البارزين الذين تعلم منهم الكثير، مشيرا الى ان جده كان اميرا ووالده أميراً وأعمامه امراء. واختتم الدعيج بيانه بالتأكيد على ان رحيل الشيخ ناصر صباح الأحمد يعد خسارة كبيرة للكويت وشعبها موضحا انه سيظل في ذاكرة ابناء الكويت رمزا للعطاء والاخلاص.

