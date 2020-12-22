محمد الخالد: ناصر الصباح كرَّس حياته في خدمة وطنه

وطن النهار

أكد المستشار بالديوان الأميري الشيخ محمد الخالد ان فقيد الكويت الشيخ ناصر صباح الاحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاسبق كرس حياته في خدمة وطنه ورفعته.

وقال الشيخ محمد الخالد في تصريح صحافي أمس الاثنين ان رحيل الشيخ ناصر صباح الاحمد يعد خسارة بالغة اذ فقدنا برحيله أحد رجالات الكويت الاوفياء الذين كانت لهم بصمة واضحة وأثر حسن في جميع المناصب والمسؤوليات التي تولاها.

وأضاف ان الفقيد الراحل سجل اسمه بحروف من نور في مجالات عدة لاسيما في المجال الثقافي عبر انشاء «دار الاثار الاسلامية» التي حظيت بصيت محلي وإقليمي واسع أسهم في تعزيز مكانة الكويت الثقافية والحضارية.

وأكد ان اعمال الفقيد الراحل ومبادراته ومنجزاته الوطنية ستبقى خالدة في نفوس الكويتيين كافة، مشيرا الى الاسهامات الكبيرة التي صنعها وشارك فيها الشيخ ناصر صباح الاحمد في سبيل تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين وتعزيز مكانة وسمعة البلاد في مختلف الميادين. وأعرب الشيخ محمد الخالد عن تعازيه لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وللشعب الكويتي كافة برحيل الشيخ ناصر صباح الاحمد مبتهلا الى المولى عز وجل ان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

