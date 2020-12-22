الكاظمي: العراق حريص على التعاون مع الكويت

وطن النهار

أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، حرص العراق على بناء افضل الروابط وسبل التعاون مع الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس وزراء العراق في بيان تلقت «النهار»، نسخة منه «استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، سفير الكويت لدى العراق، سالم الزمانان، وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المنح التي سبق ان قدمت الى العراق، خلال مؤتمر اعادة الاعمار الذي استضافته الكويت عام 2018». واضاف «كما جرى مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها». وأكد الكاظمي للسفير الكويتي، بحسب البيان حرص العراق على بناء افضل الروابط وسبل التعاون مع الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها، كما وجه الكاظمي الدعوة الى رئيس وزراء الكويت، الشيخ صباح الخالد، لزيارة العراق من اجل مزيد من التعاون المشترك.

وتأتي دعوة الكاظمي لنظيره الكويتي، قبل ايام معدودة من زيارة وزير خارجية العراق فؤاد حسين الى الكويت.

وحول ذلك، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، الدكتور احمد الصَحاف، ان «زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين الى الكويت جاءت مؤكدةً لعمق العلاقات بين البلدين»، مشيراً الى ان الوضع اقليمياً يهمنا ويحمل انعكاسات جوهرية على مصالح العراق، وتبادلنا الحوار بشأنه مع الجانب الكويتي. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النهار»، ان «زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين الى الكويت جاءت مؤكدةً لعمق العلاقات بين البلدين، ونلتزم دبلوماسية مبادرة ونعزز دورنا في الحياد الايجابي، ونرى في التنسيق والعمل المشترك واستدامة الحوار، سبل كفيلة لتطوير المصالح المشتركة والتحديات المتعددة ونكرس لنوافذ الحوار مع كل الاطراف وبما يعزز امن وسيادة العراق».

واضاف الصحاف ان «وزير الخارجية فؤاد حسين قدم التهاني لسمو امير الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية لاداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، كما ان وزير الخارجية سلم رسالة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لسمو امير الكويت»، منوهاً الى ان «الكويت ثمنت عالياً زيارة الوفد العراقي ودعم العلاقات واشادتها بشكل متوازن، نهج نعتمده».

