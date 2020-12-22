وزير الدفاع أبَّن ناصر الصباح: صاحب مسيرة عمل حافلة

وطن النهار

أبَّن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين المغفور له بإذن الله تعالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه. وأعرب الشيخ حمد الجابر في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمقام صاحب السمو امير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وذوي المغفور له بإذن الله تعالى وعموم اسرة آل الصباح الكرام. وأشاد بالاسهامات والجهود الوطنية البارزة التي قام بها الفقيد -رحمه الله- خلال مسيرة عمله الحافلة بالبذل والعطاء في خدمة الكويت وذلك على مدار سنوات عمله العديدة وعبر جميع المناصب التي تقلدها. ودعا المولى -عز وجل- ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصالحين والصديقين وحسن اولئك رفيقا وأن يجزيه الجزاء الأوفى على ما قدم من اعمال جليلة وتفان واخلاص في اداء واجبه الوطني.

