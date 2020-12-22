انتصار السالم: ناصر صباح الأحمد رجل عظيم محب لبلده وشعبه

وطن النهار

تقدمت الشيخة انتصار السالم بأحر التعازي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد والى أسرة ال الصباح، خصوصا أسرة فقيد الكويت الشيخ ناصر صباح الاحمد بوفاة الشيخ ناصر صباح الاحمد الذي وصفته «بالاخو» الصديق والمحب لبلده ولشعبه. وقالت العلي ان فقدان الكويت للشيخ ناصر صباح الاحمد فقدان كبير فقد كان رجلا عظيما ومتواضعا ومحبا لشعبه وبلده وعمل من اجل احراز التجديد والتطور لها. وذكرت ان ناصر صباح الاحمد كان رجلا عظيما واخا للجميع وان فقدانه خسارة كبيرة للجميع. واختتمت رسالتها بالقول نعزي انفسنا ونعزي شعب الكويت بفقدان الشيخ ناصر وندعو الله ان يلهمنا الصبر والسلوان على فقدان هذا الاخ وان يدخله فسيح جناته.

