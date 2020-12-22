الكويت شيَّعت ناصر صباح الأحمد في مشهد مهيب

وطن النهار

شيعت الكويت أمس في مشهد مهيب فقيدها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي وافته المنية أول أمس.

تقاطرت جموع المودعين على المقبرة، وسالت دموعهم حزناً على الفقيد الذي شهد له القاصي والداني بنظافة اليد وطهارة اللسان والحرص البالغ على مواجهة الفساد.

وفي المقبرة عبر عدد من المشيعين عن الأسى والألم والحزن الذي يتعصرهم بسبب وفاة ناصر صباح الأحمد.

الشيخ أحمد الفهد قال انه لايحبذ عمل مقابلات لشخص حان وداعه، مؤكدا أن الشيخ ناصر شخصية عزيزة على قلوبنا والدليل التوافد الشعبي منذ أول أمس وأمس في المقبرة.

داعيا المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، لافتا إلى انه يوم حزين لأسرة آل الصباح الكرام وللشعب الكويتي وتفاعله الكبير بعد رحيل الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله

واكد الفهد ان الراحل بمثابة رمز وطني للأسرة الحاكمة وابنائها لمن يحب القيادة والشعب عليه ان يخطو بخطواته ، لاسيما ان له دوراً كبيرا في محاربة الفساد وترك الكرسي والمنصب إذا لم يكن إضافة للوطن وللعائلة الكريمة.

من جهته عزى الشيخ احمد اليوسف الصباح أهل الكويت كافة واسرة آل الصباح بوفاة الفقيد المغفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد ابن امير الانسانية وهو الذي عمل منذ نشأته للكويت واهلها ورفعتها من خلال خطة استراتيجية حتى عام 2030 إلا ان القدر لم يمهله وانتقل الى جوار ربه وكلنا امل بان يستكمل ابناؤه مسيرة ذلك الرجل العظيم.

بدوره قال السفير عبدالله يعقوب بشاره ان دموع الخليج ودموع المحيط الاطلسي لن تكفي هذا الفقيد الذي فقدناه جميعا فهو رمز الاستنارة حيث عاصرته منذ الستينيات وكان يحمل رؤية خاصة وطريقاً معبداً للعطاء والاستنارة اذ انه يتمتع بخطط سبقت الدولة وتطلعاتها ولاجل ذلك اخذ وقتاً في التعمق والتفكير والراحة لفرض الخطط العميقة.

من جهته قال الفريق اول متقاعد محمود الدوسري ان المصاب جلل وان الانسان ليحزن بفقد الشيخ ناصر صباح الاحمد بعد اشهر قليلة من فقدان أمير الإنسانية ولكن هذه قدرة الله، موضحا ان الشيخ ناصر كان رمزا لمكافحة الفساد ورجلاً يحمل رؤية تطويرية - رحمه الله- ونسال الباري ان يسكنه فسيح جناته.

بدوره عبر المستشار في الديوان الاميري علي الراشد عن حزنه الشديد لفقد راية من رايات البلد التي حاربت الفساد وحملت لواء التطوير والتنمية والاصلاح وسيبقى في قلوب كل اهل الكويت شعلة مستنيرة وان يكون العوض في ابنائه وان يسلكوا مسلكه الطيب.

