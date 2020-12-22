الغانم: ناصر صباح الأحمد مثالٌ للرجل العفيف

وطن النهار

تقدّم عدد من النواب بالعزاء الى آل الصباح، في فقيد الكويت الكبير الشيخ ناصر صباح الأحمد، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، معبرين عن الحزن والأسى لفقد الكويت رجلاً له قيمته ومكانته.

في البداية، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: خالص العزاء وصادق المواساة لآل الصباح الكرام وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح. فبالأمس رحلَ عنّا «بوناصر» واليوم رحل «ناصر» فصار الفقد أكبر، وأسأل الله جلّت قدرته أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يسكنه جنة الفردوس إنه سميع مجيب. لقد كان الفقيد الغالي الشيخ ناصر الصباح مثالاً للرجل العفيف الصادق والقريب من الجميع والذي خدم بلده بإخلاص في كل المواقع التي شغلها، سائلاً المولى تعالى أن يمسح على قلوب ذويه وأحبابه الكثر وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون.

بدوره قال النائب د. حسن جوهر: خالص العزاء لأسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد. لقد تبنّى الفقيد ملفات ضخمة للفساد، نعاهد الله على الاستمرار بكشفها ومحاسبة جميع المتورطين بها.

من جانبه قال النائب د. حمد روح الدين: لقد حارب الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، الفساد وأزاح الفاسدين قدر المستطاع ورحل... صادق العزاء والمواساة للشعب الكويتي الكريم وأسرة الصباح الكريمة لوفاة فقيد الكويت، نسأل الله له المغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته، قال النائب مهلهل المضف: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون»، رحل الشيخ ناصر صباح الأحمد بعد أن قدّم في عمره الوزاري القصير ما لم تقدمه الحكومات السابقة مجتمعة من محاربة للفساد ودعم للإصلاح، رحل وبقيت مواقفه الصادقة والوطنية في قلوب الكويتيين، اللهم ارحمه واغفر له وارزقه جنات النعيم.

وقال النائب عبدالله المضف: نتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الصباح الكرام بوفاة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، سائلين المولى جلت قدرته بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بدوره، قال النائب خالد العتيبي: عاش الشيخ ناصر صباح الأحمد متسامحاً ومتواضعاً رافضاً كل فساد، وكشف عن جريمة في حق المال العام لم تكن لتنكشف إلا على يده. نعزي أنفسنا والكويت برحيله ونسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

من جانبه قال النائب مبارك العرو: نعزي صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده، وأسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

بدوره قال د. بدر الملا: رحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، رجل الإصلاح والثبات إلى جوار ربه، وبقيت مواقفه في مكافحة فساد المتنفذين في قلوب أهل الكويت خالدة، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتقدم النائب ناصر الدوسري بخالص التعازي لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وأسرة الصباح الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد. سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وان يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال النائب ثامر السويط: لا يمكن أن يرحل الشيخ ناصر صباح الأحمد إلا ونستذكر انحيازه ومحبته للناس وحربه ضد الفساد، وأنه أراد للكويت أن تكون منارة كما يجب لها أن تكون دائماً والوفاء لذكراه الطيبة العمل على ما بدأه أخيرا من فتح ملفات الفساد ومحاربة الفاسدين وإعادة البلاد لعهدها السابق. رحم الله أبا عبدالله وغفر له.

من ناحيته، عزى النائب مبارك الحجرف أهل الكويت كافة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي سيخلد التاريخ وقفته الصادقة في وجه الفساد والفاسدين وقال: سيبقى رمزاً يذكره الكويتيون ويدعون له بالرحمة والمغفرة.

من جهته، تقدم النائب فرز الديحاني بالعزاء لأسرة الصباح والشعب الكويتي بوفاة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد، مستذكراً خطواته الإصلاحية وكشفه للفساد في عدد من القضايا. سائلاً الباري عز وجل له المغفرة والرحمة. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

من ناحيته قال النائب أسامة الشاهين: رحم الله الشيخ ناصر صباح الأحمد وغفر له، أعزي ذويه وعموم أسرة الصباح الكريمة بوفاته، وقد كانت للفقيد الكبير مواقف إصلاحية مشهودة تجاه صندوق الجيش وغيره.

بدوره، قال النائب د. بدر الداهوم: رحم الله الشيخ ناصر صباح الأحمد وغفر له، فهو الوزير الوحيد الذي بلّغ عن قضية فساد ترتبط في بعض أعضاء الحكومة التي كان فيها.

أما النائب د. أحمد مطيع العازمي فقد قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، نتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الصباح في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، اللهم اكتبه في الشهداء، اللهمّ تغمده بواسع رحماتك وأسكنه فسيح جناتك وارفع درجاته وثقل موازينه.

بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: ترجّل الفارس. اللهم اغفر له وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وألهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبه، قال النائب خليل الصالح: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحر التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

النائب عبدالله الطريجي قال: رحمة الله عليك يا شيخ ناصر صباح الأحمد، عظّم الله أجركم يا أهل الكويت ويا أسرة الصباح الكريمة... اللَّهُمَ أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

بدوره، قال النائب د. محمد الحويلة: خالص العزاء وصادق المواساة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح وللشعب الكويتي، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد.

