المدلج: للشيخ ناصر الصباح كلمة واثقة ورؤية ثاقبة

وطن النهار

أبّن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، فيصل المدلج، الشيخ ناصر صباح الأحمد، متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ولأسرة الصباح الكريمة.

وأعرب المدلج، عن حزنه العميق لوفاة الشيخ ناصر الصباح، مؤكدا أن التاريخ سيذكره بمواقفه الكبيرة وحبه لوطنه وتفانيه في خدمته. وأوضح، لقد عرفت الشيخ ناصر عن قرب، وكان جل همه البدء بتنفيذ مشاريع تنويع مصادر الدخل وتخفيف العبء على الدولة من ناحية إيجاد الوظائف للمواطنين وإيجاد فرص عمل كثيرة للشباب الكويتي،مؤكدا انه وضع نصب عينيه المصلحة العامة للدولة في ايجاد مصدر دخل بديل عن النفط. وقال المدلج، إن الشيخ ناصر الصباح، كان صاحب الكلمة الواثقة والرؤية الثاقبة والقرار الشجاع الحازم، والمحارب للفساد بجميع أنواعه وأشكاله، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته.

