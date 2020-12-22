العفاسي: صاحب فكر تنموي

وطن النهار

نعى وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الاحمد متقدما بخالص العزاء لاسرة الصباح الكرام وللشعب الكويتي. وقال العفاسي في بيان صحافي ان الشيخ ناصر صباح الاحمد عمل بصمت وهدوء واضعا مصلحة الكويت نصب عينيه، فاحبها واحب شعبها الذي اطلق عليه لقب حبيب الشعب. واضاف ان الراحل كان يملك رؤية تنموية شاملة لاعادة بناء الكويت في جميع المجالات، وتم تكليفه بالاشراف على تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، مثل المنطقة الاقتصادية الشمالية ومدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية، ضمن رؤية الكويت 2035.

واكد العفاسي ان الراحل احب وطنه فوهبه حياته ووقته وجهده، وكان كريما في عطائه، متميزا في تضحياته، مبينا ان رحيله خلف الأسى والحزن في قلوب اهل الكويت، الذين احبوه بكل اطيافهم وانتماءاتهم، مبينا انه سيظل في ذاكرة ابناء الكويت رمزا للعطاء والاخلاص.

