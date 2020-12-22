الرومي: حريص على مكافحة الفساد

وطن النهار

اعربت عضو مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة حصة الرومي عن خالص التعازي لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده واسرة الصباح بوفاة الشيخ ناصر صباح الاحمد النائب لرئيس لوزراء وزير الدفاع الاسبق.

وقالت الرومي ان المغفور له عرف بدوره، الكبير في دعم التنمية والريادة والعمل على تحقيق رؤية كويت جديدة 2035، فضلا عن مساهمته في دفع عجلة التطوير عبر مشاريعه في المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية.

واضافت، ان الشيخ ناصر الصباح امتلك رؤية ثاقبة لتطوير الاقتصاد اذ ان مشروع تطوير الجزر الكويتية الذي كان رائده كان سيخلق اكثر من 200 الف وظيفة غير نفطية وعائدات تفوق 35 مليار دولار اميركي سنويا.

