دبلوماسيون: ناصر صباح الأحمد شخصية بارزة ومؤثرة

وطن النهار

قدم عدد من السفراء عزاءهم بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد «يرحمه الله» مؤكدين أنه شخصية بارزة ومؤثرة قدم الكثير لبلده والعالم.

في البداية تقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الامير سلطان بن سعد بتعازيه الحارة بوفاة الشيخ ناصر صباح الاحمد وقال: ‏خالص العزاء والمواساة لأسرة آل الصباح الكرام بوفاة والدي الشيخ ناصر صباح الأحمد وأخص بالعزاء اخي الأكبر الشيخ حمد صباح الأحمد وأخواني الأعزاء الشيوخ عبدالله وصباح وفهد وأخواتهم الكريمات. رحم الله الفقيد وتقبله بقبول حسن وثبته وجعل الجنة مثواه.

وبدوره، قال سفير جمهورية العراق لدى البلاد المنهل الصافي: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد، نتقدم لأسرة آل الصباح الكرام ولشعب الكويت الشقيق بأحر التعازي والمواساة سائلين الله عزّ وجل أن يتغمدهُ بواسعِ رحمتهِ ويُدخلهُ فسيح جنانه.

ومن جانبه قال سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب: بمزيد من الحزن والاسى انعي باسم محمود عباس رئيس فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن ابناء الجالية الفلسطينية في الكويت المغفور له باذن الله الشيخ ناصر صباح الاحمد.

كما تقدمت سفيرة فرنسا لدى البلاد ان كلير لوجندر بتعازيها الحارة وقالت: ببالغ الحزن علمت برحيل الشيخ ناصر صباح الأحمد، الرجل صاحب الرؤية الذي سعى بإصرار إلى تحديث الكويت، رجل ذو ثقافة هائلة استطاع أن يعطي الفن الإسلامي على وجه الخصوص كل الاهتمام المستحق. وتعتبر دار الآثار أجمل شهادة على ذلك (..). أقرض الراحل وزوجته الشيخة حصة مجموعته الخاصة بمناسبة افتتاح قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر، مسترسلة «وبهذه المناسبة الاليمة أتوجه بأحر التعازي إلى زوجته وأطفاله وجميع أسرة الصباح».

ومن جانبه، تقدم السفير السويسري لدى البلاد بينيديكت غوبلر باسمه وباسم الجالية السويسرية والسفارة السويسرية وموظفيها، بأحر التعازي إلى الديوان الأميري وأسرة الصباح والشعب الكويتي في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، داعياً الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ومن جانبه، تقدم عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبد الاحد امباكي بتعازيه الحارة الى سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بوفاة الشيخ ناصر صباح الاحمد الذي قال انه كان صديقا للجميع ومحبا لوطنه ولشعبه.

كما تقدم عميد السلك الاسيوي سفير طاجيكستان د. زبيد الله زبيدوف باحر تعازيه لاسرة ال الصباح الكرام ولمقام سمو امير البلاد وسمو ولي العهد بفقدان من وصفه بالصديق الكبير الشيخ ناصر صباح الاحمد صاحب الرؤية الثاقبة والاخلاق الرفيعة، آملاً ان يتغمد الله الفقيد برحمته

ومن ناحيته، قال سفير الجزائر لدى البلاد عبد المالك بوهدو ان الجزائر فقدت صديقا غاليا عليها هو الشيخ ناصر صباح الاحمد الذي كان محبا للجميع وكان صاحب رؤية وتجديد خدم بلاده كثيرا.

ومن جانبه بعث سفير الهند لدى البلاد صابي جورج رسالة تعزية جاء فيها: بالنيابة عن حكومة وشعب جمهورية الهند، بما في ذلك الجالية الهندية المقيمة في الكويت، أتقدم بأحر التعازي لوفاة معالي الشيخ ناصر صباح الاحمد، الذي شغل سابقا منصب النائب الأول لرئيس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفـاع للكويـت، مشيرا الى انه يشاطر الاحزان مع آل الصباح الكرام وشعب الكويت.

من جهتها، تقدمت سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد الينا رومانوسكي بتعازيها الحارة وقالت: ‏ببالغ الحزن والأسى علمت اليوم بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد(..). لقد كان الشيخ ناصر صديقاً حقيقياً للولايات المتحدة كما كان رجل دولة بامتياز. أتقدم بخالص التعازي للشيخة حصة صباح السالم الصباح وأسرة الراحل الكريمة.

ومن جانبه، قال سفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبورت بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السفارة البريطانية في الكويت اتقدم بأحر التعازي لاسرة ال الصباح والشعب الكويتي الصديق في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح. لقد كان الشيخ ناصر رحمه الله صديقا لبريطانيا وساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

